Ricrea la mappa di Ferrara su Minecraft: così fa promozione turistica della propria città attraverso i videogiochi

Ha ricreato la mappa di Ferrara sul videogioco Minecraft ed ha proposto il suo lavoro come tesi di laurea in Comunicazione all’Università degli Studi di Ferrara. Il protagonista di questa singolare impresa si chiama Daniele Celestino, 23enne nato a Milano. Ha impiegato circa un anno di lavoro per riprodurre con i ‘mattoni virtuali’ del celebre videogioco tutta la città. Così Daniele ha voluto dimostrare che è possibile fare promozione turistica attraverso i videogiochi. Il video del risultato finale del suo lavoro è stato pubblicato su Instagram dal sindaco della città, Alan Fabbri.

