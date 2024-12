Riecco il tradizionale spot Coca Cola con i camion rossi: ma è realizzato con l’intelligenza artificiale

Video dalla rete

Quest’anno, il tradizionale spot di Natale di Coca-Cola è stato realizzato dall’intelligenza artificiale: una scelta che ha sollevato molte polemicheIl video è una riedizione dello storico spot «Holidays are coming» del 1995con la sfilata dei camion rossi attraverso una foresta innevata a cui assistono stupiti scoiattoli e orsi polari.Secondo molti utenti social il risultato dell’IA è realistico, ma freddo e poco naturale. Un addetto ai lavori ha rivelato che scene semplici come quella degli scoiattoli non venivano bene nemmeno dopo centinaia di simulazioniI volti delle persone che compaiono nello spot sono di attori reali, ma non sembrano trasmettere alcun calore.Sui social alcuni utenti hanno definito il video «terrificante» e «senz’anima»Il lavoro dell’AI è stato affidato a studi di produzione come Secret Level, Silverside AI e Wild Card. La piattaforma di intelligenza artificiale di Coca Cola si chiama Real Magic AI ed è basata sui modelli di OpenAICoca-Cola ha difeso la sua decisione: un portavoce ha detto al New York Times che l’azienda continuerà a «sfruttare l’intersezione tra creatività umana e tecnologia»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA