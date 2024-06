Ritrovate dopo 250 anni le ciliegie di George Washington: la scoperta nella celebre tenuta di Mount Vernon

Video dalla rete

(LaPresse) Trentacinque bottiglie ripiene di ciliegie nascoste nel XVIII secolo nelle cantine di Mount Vernon, la celebre tenuta di George Washington. La scoperta è stata fatta dall’archeologo Nick Beard nella residenza del Vermont del primo presidente degli Stati Uniti. Gli esperti hanno fatto sapere che le bottiglie, importate dall’Inghilterra, risalgono alla metà del 1700 e furono probabilmente sepolte tra il 1758 e il 1776. Le ciliegie, invece, furono probabilmente raccolte a Mount Vernon nel 1770, prima della Guerra d’indipendenza. Dopo la scoperta il contenuto è stato travasato in 15 piccoli contenitori e verrà analizzato. Secondo gli archeologi quello di mettere frutta e verdura nelle bottiglie era uno dei modi più comuni di conservare gli alimenti per lunghi periodi. Probabilmente le ciliegie venivano raccolte, imbottigliate e conservate da alcune delle centinaia di persone schiavizzate a Mount Vernon per poi essere consumate nella sala da pranzo principale, al piano superiore.

