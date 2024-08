Rivolta nel carcere Minorile di Torino, su Tik Tok finiscono alcuni momenti della protesta

Video dalla rete

Un video dei disordini di venerdì notte al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino è su TikTok, come già era accaduto a metà luglio per le proteste nel carcere ordinario, il Lorusso e Cutugno. Per il minorile ora c’è un video con alcuni dei ragazzi protagonisti delle proteste che si riprendono con uno smartphone in volto, urlano e colpiscono oggetti, esclamando: «Rivolta». La didascalia è: «Il massimo del carcere è 42, noi siamo 60» e i ragazzi, in parte stranieri, dicono di essere davanti all’ufficio del comandante.

