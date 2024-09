Roberto Bolle e il «Ballo in bianco» in piazza Duomo con duemila ballerini da tutta Italia

Video dalla rete

Il «Ballo in Bianco» in piazza Duomo a Milano, domenica mattina, è stato il momento clou di OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle, giunta alla settima edizione. Aperto a tutte le scuole di danza italiane e realizzato in collaborazione con AssoDanza, l’evento ha visto la partecipazione di 2000 ballerini, tutti vestiti di bianco, che hanno preso parte a una lezione alla sbarra tenuta da Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

