Roma, auto in sosta selvaggia davanti al passo carrabile: la rimuove da solo trascinandola con un cavo

Video dalla rete

Giustizia «fai da te» contro la sosta selvaggia, una delle piaghe di Roma. Il profilo Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato il video di un automobilista che, a bordo della sua Jeep, traina un’altra auto, trovata parcheggiata davanti ad un passo carrabile. L’episodio sarebbe avvenuto in via Valsassina a Montesacro. Ai polizia municipale non risultano segnalazioni in quella strada ma in quella immediatamente accanto, via di Valle Borbera: intorno all’1 di oggi 30 novembre una residente ha infatti contattato la centrale operativa chiedendo l’intervento dei vigili per un incidente senza feriti: non si esclude si trattasse della proprietaria dell’auto in divieto di sosta che potrebbe aver ritrovato la sua auto spostata. La stessa donna, però, poco dopo ha richiamato i vigili chiedendo di annullare l’intervento.

