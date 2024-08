Russia, la concorrente avvelena l’avversaria di scacchi: il video dell’attacco durante il torneo

Video dalla rete

Scene incredibili in Daghestan, Russia. Durante un torneo di scacchi, la giocatrice professionista Amina Abakarova, 40 anni, avrebbe tentato di avvelenare la sua avversaria, Umayganat Osmanova, 30 anni. La telecamera di sicurezza mostra la donna mentre versa della polvere su una scacchiera di Umayganat. Che, dopo la partita, inizia a lamentare nausea e vertigini – probabilmente causati dall’inalazione della polvere che, secondo i media, era mercurio proveniente da un termometro.