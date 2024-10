Salta da una scogliera alta 44 metri e stabilisce il nuovo record del mondo di tuffi estremi: il video dell’impresa

Video dalla rete

Il 22enne francese Come Girardot è il nuovo detentore del record mondiale di «death diving». Si tratta di tuffi fatti da altezze particolarmente pericolose. L’atleta di Bordeaux si è lanciato dalla scogliera alta 44 metri della cascata Cimbarra, vicino alla città centrale spagnola di Aldeaquemada, in condizioni di forte vento. Dopo un “volo” di tre secondi, si è tuffato in acqua con le mani e i piedi per primi a una velocità di 106 chilometri all’ora. «La cosa più difficile è sempre superare la barriera mentale alla partenza – ha detto Girardot – Durante il salto, il tempo di volo è stato molto più lungo di quanto mi aspettassi e ho provato la mia più grande scarica di adrenalina di sempre!».

