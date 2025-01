Sci, champagne a volontà e balli scatenati: ecco come festeggiano i vincitori della discesa di Kitzbühel

Video dalla rete

Il canadese James Crawford – 27 anni, quattro podi e mai una vittoria in coppa, ha vinto a sorpresa la leggendaria discesa sulla Streif di Kitzbühel. Dietro di lui lo svizzero di 25 anni Alexis Monney e terzo l’altro canadese Cameron Alexander.

Dopo la cerimonia di premiazione e l’esclusivo «Kitz Race Party» nella tenda vip, dove il trio in giacca e cravatta è stato sotto i riflettori insieme all’esibizione di James Blunt, si è passati alla leggendaria location nel pub «Londoner». Il motto del party: «If the Streif won’t kill you, the Londoner will».

