Scontro al Senato tra Renzi e La Russa: «Camerata, rispetti le opposizioni»

Il leader di Italia Viva ha alzato la voce attaccando il presidente del Senato

(LaPresse) Scontro in aula nel corso delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulla manovra di Bilancio, oggi in Senato, tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa. Il botta e risposta tra il leader di Italia Viva che ha alzato la voce attaccando il presidente del Senato: «Lei non può interrompermi in diretta televisiva, camerata La Russa lei deve abituarsi a rispettare l’opposizione in quest’Aula». «Abbia la cortesia di non fuggire dalla verità», è stata quindi la replica di La Russa, con Renzi che ha concluso ironico: «Magari pensavo di farle un complimento, si figuri: il fatto che non avverta i rumori è tipico di una età incipiente che va avanti, non è un problema».

