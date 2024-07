Video dalla rete

La scelta fin dall’annuncio del tumore al seno nel 2015 di condividere la lotta con la malattia. Un racconto di verità (anche brutale), speranza e ironia attraverso i social e dal 2023 un podcast, per sconfiggere i pregiudizi e i silenzi legati a chi deve affrontare un cancro. E’ stato il percorso, parallelo al voler continuare comunque a lavorare, anche per sconfiggere un altro pregiudizio, fatto negli ultimi anni da Shannen Doherty, morta a 53 anni il 13 luglio a Los Angeles. Una scomparsa rivelata attraverso People da Leslie Sloane, addetta stampa dell’attrice. Ecco qui Shannen Doherty in lacrime in tv: «Il cancro è tornato. È al quarto stadio», raccontava l’attrice di Beverly Hills.

