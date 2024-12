Shiffrin, il video dall’ospedale dopo la terribile caduta nel gigante: «Qualcosa mi ha infilzata ma ora va meglio»

Video dalla rete

Una caduta terribile quella di Mikaela Shiffrin, nel gigante di Killington (Vermont) mentre inseguiva la centesima vittoria in Coppa del mondo. Familiari e colleghi in ansia ma sembra che le cose vadano meglio ora. La sciatrice ha pubblicato un video sui suoi profili social per rassicurare tutti: «Ho una brutta abrasione e qualcosa mi ha infilzata, ma gli esami sono negativi. Grazie a tutti per i messaggio e complimenti a chi ha vinto»

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA