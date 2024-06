Sospeso nel vuoto a occhi bendati: l’allenamento di Jaan Roose in vista della traversata dello Stretto di Messina

Video dalla rete

Jaan Roose, 32enne già leggenda mondiale dello slacklining, si appresta a compiere l’incredibile impresa di traversare il braccio di mare tra Sicilia e Calabria in equilibrio su una striscia di tessuto larga meno di 2 cm, tesa per oltre 3600 m tra i due maestosi tralicci dell’ex elettrodotto dello Stretto di Messina. Nelle immagini, l’allenamento in visa della sfida atletica che lo attende. La routine di allenamento di Jaan varia a seconda degli obiettivi, ma è sempre molto intensa: sulla slackline anche una breve distanza può essere massacrante, sia fisicamente che mentalmente, come e più di una maratona. Nulla può essere lasciato al caso, il meteo non sempre è un alleato, in particolare il vento può trasformarsi in un nemico invisibile: la pianificazione, l’affiatamento del suo team, la cura certosina dei materiali della fettuccia, della scelta delle scarpe sono tutti fattori imprescindibili e anche solo una piccola manchevolezza può costare cara.

