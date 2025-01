Spagna, il cavo spezzato e la seggiovia precipitata: le immagini poco dopo l’incidente, le sedute ballano

Video dalla rete

(LaPresse) È caduta da un’altezza di 15 metri in Spagna la seggiovia che si è staccata nell’impianto di risalita della stazione sciistica di Astun, a Huesca, sui Pirenei. Lo riferisce la Guardia civil.

Il bilancio, secondo quanto riporta El Mundo, è al momento di almeno 30 feriti, di cui 17 in condizioni gravi. Una donna, che presenta le condizioni peggiori, è stata portata all’ospedale Miguel Servet di Saragozza. Come ha indicato il direttore generale delle emergenze del Governo dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, l’incidente è avvenuto a causa di un guasto alla carrucola della seggiovia, che ha provocato la rottura del cavo che tratteneva una delle sedute.