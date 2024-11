Spagna, il video del governatore di Valencia: «Nessun pericolo, il temporale diminuirà di intensità»

Le dichiarazioni

Le rassicurazioni di Carlos Manzon poche ore prima della tragedia

Il video che mette nei guai il governatore della Comunidad Valenciana, in Spagna, Carlos Mazon. Martedì 29 ottobre alle 13, poche ore prima che la tempesta mettesse in ginocchio la regione provocando la morte di almeno 200 persone, Mazon in una conferenza stampa rassicurava i cittadini: «Il maltempo si sta spostando verso la zona montuosa di Cuenca, per cui si prevede che intorno alle 18 la sua intensità diminuisca in tutto il resto della Comunità Valenciana», diceva. «Considerato ciò che sta accadendo, le cose procedono come vi ho appena raccontato, fortunatamente senza danni materiali, senza allerta idrologica». Mazon, esponente del Partito Popolare, è finito nella bufera perché non avrebbe avvisato i residenti in tempo dell’allerta relativa alla tempesta, il che avrebbe contribuito all’alto numero di vittime. Il video era stato postato dallo stesso Mazon sui suoi social, ma ora è stato rimosso e recuperato dalle testate giornalistiche locali.

