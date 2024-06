Stanze sporche e servizi intasati: le immagini della nave che dovrebbe ospitare le forze dell’ordine al G7

Video dalla rete

(LaPresse) Stanze sporche, servizi intasati, acqua che scorre marrone e condizionatori guasti. Sono queste le condizioni in cui sono stati trovati gli alloggi sulla nave da crociera che ospiterà a Brindisi circa 2600 persone, tra uomini e donne per i servizi di sicurezza, durante i giorni del G7.

“La Cgil di Brindisi esprime con fermezza la propria indignazione per le inaccettabili condizioni in cui le forze dell’ordine sono costrette a operare durante il vertice del G7”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil brindisina Antonio Macchia. Nel frattempo, la questura di Brindisi ha fatto sapere di essere al lavoro per cercare una soluzione: “La questura di Brindisi, con il suo Vertice in testa, si è adoperata per una puntuale verifica della situazione che ha consentito fin dalla mattinata odierna di avviare la ricerca di strutture alloggiative alternative anche nelle limitrofe province di Lecce e Taranto”.

