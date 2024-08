Strage Bologna, il minuto di silenzio davanti alla stazione

Video dalla rete

(LaPresse) Il corteo in occasione della commemorazione del 44esimo anniversario dalla strage di Bologna, l’attentato di matrice fascista che il 2 agosto 1980 provocò 85 morti e oltre 200 feriti, è arrivato in stazione. Qui il minuto di silenzio, annunciato da tre fischi del treno in ricordo dell’attimo dell’esplosione.

Successivamente, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha posto delle corone ai piedi del monumento all’interno della sala d’attesa della stazione.

