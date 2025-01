Strage di New Orleans, i video del killer girati con gli occhiali di Meta

Video dalla rete

Shamsud Jabbar ha visitato New Orleans nell’ottobre e novembre 2024, viaggi non turistici ma di ricognizione. L’ex militare indossava occhiali Meta con i quali ha filmato la zona dell’attacco andando in giro in bicicletta. Un segnale evidente della meticolosità impiegata nella pianificazione. I video sono stati poi recuperati dall’FBI all’indomani della strage e ora diffusi: il terrorista indossava gli occhiali anche la notte del suo raid lungo Bourbon Street ma stranamente non li aveva attivati. Nei momenti precedenti, invece, ha registrato 5 clip dove diceva di essersi ispirato alla Stato Islamico.Gli inquirenti, intanto, stanno esaminando i viaggi fatti dall’attentatore nell’estate del 2023. Il primo in Egitto e subito dopo in Canada. L’interesse è legato alla possibilità che abbia incontrato qualche elemento collegato agli ambienti jihadisti. Un terzo punto riguarda gli ordigni fabbricati da Jabbar nell’appartamento trasformato in base d’appoggio, casa distante pochi chilometri: erano piuttosto rudimentali ed ha usato sostanze poco noteLe testimonianze dei parenti hanno confermato la progressiva radicalizzazione dell’uomo, con un isolamento dal resto della famiglia. Un sentiero chiaro dove si è avvicinato alle spinte più estreme mentre la sua situazione personale peggiorava a causa delle vertenze sul divorzio, gli alimenti e altre spese.

