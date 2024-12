Tentato un colpo di stato in Siria: il video girato dall’auto per le vie di Damasco

Video dalla rete

Un tentativo di colpo di Stato sarebbe in questo momento in corso nella capitale della Siria Damasco. A riportare la notizia è la maggior parte dei media turchi, che pubblicano anche video di esplosioni e scontri nella capitale siriana che, affermano, sarebbero riconducibili all’ammutinamento di una parte dell’esercito. Secondo il portale del quotidiano vicino al governo Sabah, la televisione di Stato siriana avrebbe interrotto le trasmissioni ed è ignoto dove si trovino il presidente Bashar al Assad e la sua famiglia. Secondo alcuni portali, che citano giornalisti siriani, Assad potrebbe essere fuggito in Russia. Sempre i media turchi riportano le parole del capo del governo di transizione siriano, Abdurrahman Mustafa, secondo cui i ribelli di Hayat Tahrir Al Sham sarebbero pronti a lanciare un’operazione «su tre diversi fronti» per prendere il controllo della città di Tal Rifat, nel nord del Paese.

