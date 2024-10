Teo Teocoli su Celentano: «Non è vero che non mi chiama perché mi vuole bene. Claudia Mori? Non mi interessa vederla»

I personaggi

Amici per decenni, il rapporto ora sembra essersi deteriorato tra il comico e il cantante

Il botta e risposta a distanza tra Teo Teocoli e Adriano Celentano continua a far rumore. Celentano ha risposto al comico che lamentava di non avere più contatti con il cantante, che non rispondeva alle sue telefonate. Celentano ha risposto ironicamente. Ora c’è un altro capitolo, lo ha aperto Teocoli parlando a Un giorno da pecora.

«Celentano ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci credo, non è vero secondo me, c’è un’amicizia cinquantennale. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui».