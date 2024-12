Torna Masterchef, i giudici e il rapporto con il cibo. Cannavacciuolo: «E’ amore e odio», Barbieri:«Mangio una sola volta al giorno»

Video dalla rete

Da giovedì 12 dicembre le cucine di MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, si riaccendono con la nuova stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

A giudicare i piatti e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna il trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: per il sesto anno consecutivo i tre valuteranno le tecniche, seguiranno il comportamento e le creazioni culinarie dei cuochi consigliandoli e aiutandoli, ma soprattutto organizzeranno, episodio dopo episodio, le prove dalle quali emergerà il nuovo miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato ad Eleonora Riso.Al vincitore andranno 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette, edito da Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.​​Tra le novità di quest’anno: per conquistare la Masterclass i cuochi amatoriali possono giocarsi l’all-in: 5 minuti in più ai Live Cooking, o conquistano il grembiule bianco o tornano a casa; arriva il Blind Test: per entrare in Masterclass bisogna sempre convincere tutti e tre i giudici; un ingresso misterioso affiancherà i tre chef nelle scelte ai Live Cooking.

