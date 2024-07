Tour de France, Bernard multato per un bacio alla moglie e al figlio

Video dalla rete

L’Unione ciclistica internazionale ha multato Julien Bernard per “comportamento inappropriato durante la corsa e danno all’immagine del ciclismo”. Nella cronometro del Tour de France da Gevrey a Chambertin, l’atleta francese si è fermato a baciare la moglie e il figlio, che lo aspettavano sul percorso insieme tutti i suoi amici.

Bernard ha quindi ricevuto una multa di 200 franchi svizzeri (205 euro), sanzione commentata con ironia sui social dallo stesso ciclista francese: “Scusa Uci per aver danneggiato l’immagine dello sport, ma sarei felice di pagare 200 franchi ogni giorno per vivere momenti come questi”.

