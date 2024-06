Turchia, il telecronista in estasi al gol di Arda Guler

Video dalla rete

Un gol capolavoro che ha innescato la gioia più assoluta. È lo stato d’animo di Ozkan Ozturk, commentatore della tv turca. Durante la partita degli ultimi Europei di calcio tra la Turchia e la Georgia, il gol spettacolare del centrocampista turco Arda Guler ha letteralmente fatto impazzire il commentatore. Quasi in estasi, Ozturk ha gridato il nome del calciatore per svariati secondi, diventando virale in rete. Il suo video infatti ha raccolto più di 6 milioni di visualizzazioni.

