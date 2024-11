Tutto Jovanotti, da «È qui la festa» a «Montecristo»

Video dalla rete

Le prime esperienze radiofoniche a Cortona nel 1980, le esibizioni nei locali come disc-jockey fino a DeeJay Television. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in pochi anni si impone sulla scena attraversando vari generi musicali. Fondamentale l’incontro con Claudio Cecchetto che lo sceglie come presentatore a Deejay Television e come disc jockey a Radio Deejay.

La svolta arriva nel 1988 con il singolo di grande successo, «È qui la festa?», seguito dal suo primo album, «Jovanotti for President», contenente il singolo «Gimme Five». Inizia un periodo d’oro per Jovanotti che viene invitato al Festivalbar come ospite d’onore. Nel 1989 esce l’album «La mia moto». Nel 1991 l’inversione di tendenza con la pubblicazione di «Una tribù che balla» che segna la fine dell’hip hop e dà inizio a un periodo artistico diverso: nei suoi testi compaiono i temi dell’impegno politico e sociale.

«Lorenzo 1994» contiene il brano «Penso positivo» caratterizzato da forti prese di posizione ideologiche. In «Capo Horn» uno dei grandi successi: la ninna nanna «Per te» dedicata alla figlia. Il 1999 è l’anno del singolo «Il mio nome è mai più» contro la guerra realizzato con Ligabue e Piero Pelù. Il 7 marzo 2007 esce il singolo «A te», secondo singolo di «Safari», una dedica a sua moglie.