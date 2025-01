Ucraina, il video choc della lotta all’ultimo sangue tra un soldato di Kiev e uno russo

Video dalla rete

(LaPresse) Un video girato da una videocamera posizionata sull’elmetto di un soldato ucraino mostra una lotta all’ultimo sangue tra il militare di Kiev e un soldato russo a Trudovoye. Due persone che parlano la stessa lingua e che sono costrette per salvarsi la vita a combattere e a uccidere. «Sei venuto a invadere casa mia», l’unico urlo che si sente prima del duello brutale tra i due. Le immagini impressionanti sono finite sui social.

Le immagini scorrono con i corpi dei due aggrovigliati che si scambiano coltellate e con il sangue che inizia a impregnare le divise e la terra.