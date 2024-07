Un Boeing ha perso una ruota in decollo a Los Angeles (e non è la prima volta)

Video dalla rete

Un aereo di linea Boeing ha perso lunedì uno pneumatico durante il decollo dall’aeroporto di Los Angeles (LAX), un nuovo episodio imbarazzante per il produttore di velivoli Usa. La compagnia americana United Airlines che operava il volo ha confermato l’incidente. Il Boeing 757-200 aveva a bordo 174 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, ed era diretto a Denver in Colorado. È riuscito ad atterrare senza danni nonostante la ruota mancante, con 25 minuti di ritardo. Nel video si vede lo pneumatico rotolare sulla pista.

L’aereo è stato consegnato alla compagnia 30 anni fa, nel 1994, secondo un portavoce della Boeing. L’azienda ha cessato la produzione del modello 757-200 dal 2004.

Già lo scorso marzo, un aereo del tipo 777 operato dalla compagnia aerea statunitense United aveva perso una ruota poco dopo il decollo da San Francisco. La ruota aveva danneggiato diverse auto parcheggiate presso lo scalo.