Un uomo alla deriva su una ghiacciaia salvato dopo l’uragano Milton

La Guardia Costiera statunitense ha salvato un uomo che era alla deriva in mare, aggrappato a una ghiacciaia, dopo che l’uragano Milton lo aveva spinto al largo del Golfo della Florida per quasi 50 km. «I soccorritori della Coast Guard Air Station Miami hanno salvato un uomo giovedì a circa 30 miglia al largo di Longboat Key poco dopo l’uragano Milton. L’equipaggio a bordo di un elicottero ha portato l’uomo al Tampa General Hospital per ulteriori cure dopo che era stato trovato aggrappato a una ghiacciaia e indossava un giubbotto di salvataggio», si legge nel comunicato dei soccorritori.

