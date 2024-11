Una maratona sottozero nel bel mezzo dell’Antartide: il video dei nuovi record stabiliti nella Grande Corsa

Video dalla rete

Lo scorso 14 novembe gli atleti William Maunsell e Ashley Paulson hanno stabilito il nuovo record nella prima tappa della Grande maratona mondiale in Antartide. Wolf’s Fang è stata la sede della prima tappa dell’evento che ha visto sfidarsi 54 partecipanti provenienti da 15 paesi: in tutto verrano disputate 7 maratone in altrettanti continenti. L’irlandese Maunsell ha battuto lo statunitense David Kilgore nella gara maschile, con un tempo di 2 ore, 38 minuti e 42 secondi, battendo il precedente record di 2:53:33 stabilito da Sean Tobin. La statunitense Paulson si è aggiudicata la gara femminile, con un tempo di 3:18:02 che ha battuto il vecchio record femminile dell’Antartide, pari a 3:47:41. La prossima gara si terrà a Città del Capo, in Sudafrica.

