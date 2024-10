Uragano in Florida: esodo di massa nello stato americano

Video dalla rete

Video e foto pubblicati sui social media mostrano l’esodo di massa dalla Florida in vista dell’arrivo dell’uragano Milton, previsto per mercoledì. In queste immagini si vede le auto in fila sulla baia di Tampa.

L’uragano Milton porta venti che, secondo i dati del Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti (NHC), superano una velocità di 280 chilometri orari.

Milton è stato riclassificato nella categoria 5, la più alta sulla scala Saffir-Simpson usata per gli uragani.

