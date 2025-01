Vasco Rossi a Los Angeles: «Un incendio proprio sopra la mia abitazione, la paura è alta»

Video dalla rete

La paura per gli incendi a Los Angeles è sempre alta e a testimoniarla c’è un video postato da Vasco Rossi. Il rocker è volato negli States e da lì ha postato un video che mostra l’ennesimo incendio sulle colline: «Ieri – scrive Vasco- appena sceso dall’aereo ricevo un messaggio dalla mia p.m Marina con scritto “non venire…non venire”. Rimando sbalordito, non capisco, quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffit Park proprio sopra l’abitazione».​​Vasco continua nel racconto della paura vissuta dai suoi collaboratori: «Marina aveva visto le fiamme. Lei e Lukas (che è il sound engineer) erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose, per lei i suoi animali. Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione.Per fortuna sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo sotto controllo e spento l’inizio di incendio. Questa è la situazione a Los Angeles tra paranoia e paura»

