Venditti dal palco di Catania: «Non sono io quello lì. Sono alla gogna di tutti»

Video dalla rete

Antonello Venditti ritorna sul palco per la prima volta dopo le frasi rivolte durante un suo concerto a una giovane disabile. In apertura della sua esibizione alla Villa Bellini di Catania si scusa e cerca di spiegarsi: «Io sono molto toccato da quello che mi sta accadendo. Non avrei mai pensato di dirvi questo adesso. Però ve lo dico, perchè non sono io quello. Non so che fare. sono nudo come un verme e alla gogna di tutti. E questo non è bello. Noi parliamo di disabilità, non si chiamano ragazzi diversi. Se qualcuno mi avesse detto che era una ragazza autistica. Costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e a fare la parte del mostro…».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA