Vento forte all’aeroporto di Madeira: l’atterraggio dell’Airbus è un’impresa

Video dalla rete

È stata una giornata impegnativa quella del 26 marzo all’aeroporto di Funchal, a Madeira, isola portoghese immersa nelle acque dell’Atlantico: il vento forte fino a 85 km/h ha messo a dura prova i nervi saldi dei piloti.

In un video pubblicato su YouTube dalla pagina Madeira Airport Spotting si vede l’Airbus che si avvicina alla pista e, con non poche difficoltà, riesce a far atterrare la ruota anteriore dell’aereo sulla pista. Solo in seguito le ruote posteriori hanno seguito l’esempio. Secondo il portale, il volo TP9576 proveniva da Porto Santo e non trasportava passeggeri.