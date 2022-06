"Povero Gabbiano" lo canta anche il Coro del San Carlo di Napoli

Il tormentone del neomelodico catanese Gianni Celeste, non conosce più confini e soprattutto versioni. "Povero Gabbiano", un vecchio pezzo che Celeste ha riproposto alcuni mesi fa sui social facendogli scalare la classifica su Tik Tok, è stato intonato ormai da un numero imprecisato di persone, vip e noti cantanti compresi. Adesso, in occasione di un concerto a Procida, anche il Coro del San Carlo di Napoli lo ha cantato in una sua versione. E' stato lo stesso maestro del Coro, José Luis Basso, a postare su Fb il video dell'esibizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA