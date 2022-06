I funerali della piccola Elena a Catania in una cattedrale stracolma: LA DIRETTA VIDEO

Nella cattedrale di Catania, dove è in corso il funerale della piccola Elenza Del Pozzo, il feretro è stato accolto da un applauso e da un volo di palloncini bianchi. La piccola, di 5 anni, è stata uccisa dalla madre, Martina Patti, che ha confessato il delitto e che si trova in carcere. La chiesa è gremita di persone: sul sagrato una decina tra corone e cuscini di rose bianche, gialle, rosa e arancione. Ci sono anche due cuscini con le scritte "Le mamme di Hakuna Matata", la scuola che frequentava la bimba, e "le maestre". Ad accompagnare il feretro ci sono in lacrime il padre Alessandro, il nonno Giovanni, la zia Martina Vanessa e la nonna Rosaria Testa. Piazza Duomo e le aree intorno sono transennate e la zona è presidiata da polizia di stato, esercito e protezione civile. Le esequie sono vietate a telecamere e macchine fotografiche per disposizione del questore. I funerali sono trasmessi in diretta sul profilo Facebook e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi. L'entrata nella cattedrale della piccola bara bianca con sopra fiori bianchi è stata accolta da un lungo applauso delle persone che si sono alzate in piedi. Ad officiare il rito funebre l'arcivescovo metropolita di Catania Luigi Renna, che ha pregato appoggiando la mano sulla piccola bara. Nella cattedrale catanese che è piena di gente comune, anche in piedi, vi sono anche il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, di Tremestieri, Santo Rando, il vicesindaco di Pedara Francesco Laudani, il sindaco di San Giovanni La Punta, Nino Bellia.



