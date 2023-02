Lo sfogo di Facchinetti jr dopo la rapina in villa: «Ho paura, non voglio far crescere i miei figli in questo Paese»

E' una vergogna. In un Paese dove la pressione fiscale supera il 60% noi non ci sentiamo sicuri. Bravo Stato, bravissimi! Complimenti. Il governo, la destra e la sinistra, incapaci di mantenere il controllo, l’ordine in questo Paese. Non siete in grado di fare politica, ma solo propaganda politica, e l'unica cosa che vi interessa è il vostro culo". E’ il durissimo sfogo di Francesco Facchinetti che, nelle sue stories su Instagram, si lascia andare ad un pesante j'accuse a caldo dopo la notizia della rapina a mano armata subita in casa dal padre Roby, dal fratello e dalla sorella.

"Purtroppo si, è vero, mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito nella loro casa una rapina a mano armata -dice Facchinetti- una di quelle cose brutte che vedi solo nei film e pensi non possa succedere". L’ex dj e cantante conferma che la sua famiglia sta bene: "Nonostante la follia della cosa stanno bene. Io sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese". "Dopo aver guadagnato i miei soldi onestamente, io mi devo sentire libero e sicuro del paese dove vivo", scandisce il figlio del cantante dei Pooh. Che incalza: "Per tutti quelli che si domandano perché siamo andati ad abitare in Svizzera, il motivo è questo. Io non voglio crescere i miei figli in un Paese dove non possono essere liberi. Dove ho paura di farli andare al parchetto, a farli giocare al parchetto vicino a casa, di lasciare mia moglie in casa da sola. N on voglio più questo. Allucinante".

Facchinetti conclude con un’invettiva chiarissima e 'bipartisan' nei confronti del governo italiano: "Complimenti a voi, incapaci, capre, avete reso il Paese più bello del mondo, e lo posso assicurare perché ho girato in tutto il mondo, un Paese insicuro, dove c'è da aver paura". E conclude: "Voi che avete governato questo paese negli ultimi 30 anni guardatevi allo specchio, e fatevi schifo".



DA CORRIERETV

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA