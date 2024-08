Vincono la coppa per la prima volta in 95 anni, ma rimane appesa ai fili dell’alta tensione

Video dalla rete

I giocatori del Libertad de Pirayu hanno vinto la coppa nella Lega regionale per la prima volta in 95 anni grazie alla vittoria contro il Club Cerro Porteno Taba’i per 5-4 ai rigori. Durante i festeggiamenti a bordo di un autobus scoperto per le strade del paese, però, la coppa alzata in aria è rimasta impigliata nel cavo dell’alta tensione mettendo a rischio la vita dei giocatori. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata e non è accaduto nulla di grave per i giocatori del club paraguaiano. Per recuperare la coppa tra scintille e crepitii, ci è voluto un uomo munito di un lungo bastone di legno e con scarpe di gomma come isolanti dall’elettricità.

