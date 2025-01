Violenza su una studentessa 19enne fuori dall’Alcatraz di Milano

Video dalla rete

Un tentativo di rapina, all’esterno della nota discoteca Alcatraz di Milano, si è trasformato in una violenza sessuale nei confronti di una 19enne pugliese che si trovava insieme al fidanzato in un parcheggio vicino al locale. È successo lo scorso weekend e, in queste ore, è stato arrestato un egiziano, mentre i carabinieri continuano le indagini per identificare gli altri molestatori. Ecco i fatti: prima la coppia è stata circondata per essere rapinata, fino a quando le attenzioni del branco si sono concentrate sulla giovane: molestie e palpeggiamenti, fino all’intervento dei buttafuori dell’Alcatraz, che si sono accorti degli strani movimenti nel parcheggio e si sono precipitati ad aiutare i due.

