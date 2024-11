A18: lo slalom di un prof tra smottamenti, allagamenti e code per raggiungere il paese dove le scuole non erano chiuse

Video

In quest’altro video inviato da un lettore lo slalom effettuato da un docente scolastico di Giarre (dove oggi le scuole erano chiuse) pe raggiungere Biancavilla (dove oggi non c’è stato stop alle lezioni) sull’A18 questa mattina nell’occhio del ciclone del maltempo. L’insegnante ha dovuto fare lunghe code, evitare smottamenti, allagamenti e fango per provare a raggiungere il posto di lavoro, ma in una nota giunta in redazione si è lamentato per il fatto che le allerte meteo portano poi a provvedimenti limitati alle zone in allarme e non tengono conto dell’intero territorio dove però tutti gli abitanti della zona sono costretti a muoversi.

