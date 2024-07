Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi, i residenti: «Pensavo fosse una barzelletta»

il caso

Il Presidente dell’Enac ha recentemente approvato la richiesta di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Malpensa. Diverse figure politiche si sono espresse, dichiarandosi contrarie alla proposta, tra cui il sindaco di Milano Beppe Sala. Ma non solo. Anche i cittadini del capoluogo lombardo non sembrano favorevoli: “Quando ho sentito per la prima volta questa notizia, pensavo fosse una barzelletta. Non è una figura rappresentativa per tutti gli italiani, ma soprattutto per i milanesi. Non mi piacerebbe arrivare a Malpensa ed essere accolto all’aeroporto Silvio Berlusconi. Anche per i miei amici e la mia famiglia sarebbe vergognoso”, ha dichiarato un passante.

