Agrigento, piove dentro il Teatro Pirandello durante un concerto: il 18 gennaio ospiterà il presidente Mattarella

Il caso imbarazzante

Non si tratterebbe del primo episodio, in corso lavori di impermealizzazione

Agrigento è da quest’anno la Capitale italiana della Cultura ma intanto, dentro il Tetro Pirandello, nel bel mezzo di un concerto, si è messo a piovere a causa di infiltrazioni dal tetto della struttura. Stava suonando la Jazz orchestra del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera con il pianista Enrico Pieranuzzi quando gli smartphone hanno immortalato una scena surreale. Fuori c’era un temporale piuttosto intenso e le gocce hanno cominciato a cadere copiosamente dal tetto e sul palcoscenico. Il teatro Pirandello il 18 gennaio ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente della fondazione teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che “non è la prima volta che accade” e che per questo “sono in corso lavori di impermealizzazione per eliminare il problema da diversi giorni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA