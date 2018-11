Davide, un siciliano al Ristorante degli chef: «Fate il tifo per me»

Prende il via da stasera su Rai 2 il nuovo talent di cucina “Il Ristorante degli Chef”. Tra gli ottanta aspiranti cuochi arrivati da tutta Italia che lavoreranno al cospetto di tre chef di fama internazionale, Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì, c’è anche Davide Merlino, 37 anni, di Campofelice di Roccella.

Noto per essere allevatore di lumache (suo il caviale di Lumaca madonita pluripremiato e richiestissimo dagli chef stellati), Davide si dedica da sette anni alla cucina “da quando ho scoperto di essere celiaco”. Il suo obiettivo è entrare tra i dieci che saranno ai fornelli nella cucina di un vero ristorante, la novità di questo talent rispetto agli altri. I concorrenti, infatti, saranno chiamati a lavorare per veri clienti (tra i quali anche alcuni vip) in una vera attività di ristorazione.