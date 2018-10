Catania, la mala burocrazia e le “Iene”: «Questo chiosco non s'ha da aprire»

Una storia di “ordinaria” mala burocrazia a Catania che è finita nel mirino de Le Iene la popolare trasmissione Mediaset. A Catania è arrivata la iena Silvio Schembri che ha raccontato la storia di una coppia che ha investito tutti i propri risparmi in un chiosco che però nonostante sembra avere tutte le autorizzazioni necessarie non riesce ad ottenere l’ultimo ok da parte del Comune. E Silvio Schembri ha scoperto che ci sarebbero pressioni negli uffici comunali per far sì che il chiosco non possa aprire. La storia è quella di Rosario e Ketty, quella di esposti anonimi, di un misterioso signor Cannizzo, degli uffici del Comune che prima ammettono pressioni esterni per poi negarle. E infine c’è il sindaco Pogliese che ha promesso di far luce sulla incredibile vicenda.