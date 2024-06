Etna Comics 2024, Matteo Belfiore: ”Vogliamo superarci rispetto all’anno precedente”

Fumetto

Il responsabile del settore ospiti entusiasta per il livello dei disegnatori che sta caratterizzando anche questa edizione 2024

“Anche oggi c’è una folla immensa e questo non può che riempirci di grande orgoglio per un appuntamento radicato e che, come sempre, richiama migliaia di appassionati”. A parlare è Matteo Belfiore, responsabile ospiti Etna Comics che aggiunge “Tanti ospiti, tante novità e la voglia di superarci rispetto all’anno precedente. Mostriamo un programma estremamente ricco con 12 aree tematiche e tanti nomi di richiamo”.

