Etna Comics, la metafora della vita e la controcopertina de La Sicilia

l'appuntamento

Dal 6 giugno al via la kermesse

Yuhime, Zhalia, Kyrenis, Denise “Nesty” Dal Bo, Detremia, Roberto Megna, Kizazu, Giampcomic. Sembrano i nomi di un esercito di alieni pronto a conquistare il pianeta Terra. E forse è proprio così. Quartier generale di questa “Missione… Possibile”, anche quest’anno, è il complesso delle Ciminiere di Catania che dal 6 al 9 giugno si trasforma nel “campo base” di una delle manifestazioni più attese e frequentate da tutti gli appassionati di quel caleidoscopico e variegato mondo che ruota intorno al disegno.Ma perché proprio Catania? Ce lo chiediamo e lo chiediamo. E le risposte sono tante (e non tutte, dentro di noi, sembrano sbagliate). Il capoluogo etneo, la terra dove il giallo del sole si mischia con l’azzurro intenso del cielo, che penetra il blu del mare e risale su per il rosso fuoco dell’Etna che, d’improvviso, si fa nero che più nero non si può, sono la metafora di quel meltin’ pot di culture che dalla strada traslano sulla carta, sul video, sul palcoscenico. Cosplay, questo termine così tecnico eppure entrato ormai nel linguaggio di tutti i giorni, è lo specchio della vita di ognuno di noi, che se non possiamo dimostrarlo “visivamente”, lo facciamo almeno dentro di noi. Travestirci, truccarci, colorarci, trasformarci in qualcosa o in qualcun altro, tirare fuori il lato più “fantasy”.

Che terra la terra di Catania