Le “Piazze della salute”, a Catania gli screening gratuiti contro le lunghe liste d’attesa

salute

Sei piazze per altrettanti appuntamenti incentrati sullo screening di base e sulla prevenzione. Nel II municipio di Catania viene presentata le “Piazze della salute” per affrontare un tema che spesso viene trascurato da moltissime famiglie spaventate dalle lunghissime liste d’attesa negli ospedali e non solo.

«Con tantissimi medici, che hanno aderito in modo assolutamente gratuito, e con la collaborazione delle associazioni e delle istituzioni- afferma il presidente del II municipio di Catania Claudio Carnazza- vogliamo aiutare le famiglie del territorio a fare tutti quei controlli medici che spesso vengono trascurati per questioni economiche oppure per le lunghe attese. In questo contesto la prevenzione è fondamentale e bisogna fare squadra per attivare servizi e iniziative utili come questa».

Presenti all’evento anche il componente della VI commissione all’ ARS (servizi sociali e sanitari) Giuseppe Lombardo, gli assessori del comune di Catania Viviana Lombardo, Bruno Brucchieri e Massimo Pesce. Accanto a loro, i rappresentanti delle ditte Gema e Supereco oltre alla presidente dell’associazione “Un battito ed un respiro” Roberta Brullo.

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa- sottolinea l’assessore Lombardo- conoscere, capire e intervenire tempestivamente diventa fondamentale».

Sei le piazze ( “I Vicerè”, “Largo Bordighera”, “Del Carmelo”, piazzale “Rocco Chinnici”, “Franco Battiato” e l’area nei pressi del parco gioghi del Villaggio Dusmet) con medici che effettueranno controlli di Pneumatologia, Cardiologia, Endocrinologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Talassemia e molto altro ancora.