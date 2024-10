Lo sciopero dei cancellieri esperti anche in Tribunale a Catania

la protesta

Anche Catania ha aderito allo sciopero nazionale indetto dal comitato dei cancellieri esperti contro la bozza di contratto integrativo presentata dal ministero della Giustizia che prevede un demansionamento della figura. I cancellieri esperti – molti ex avvocati con anni di lavoro in aula vincitori di concorso – invece chiedono lo spostamento in area III, quella dei funzionari. A Catania hanno partecipato anche da Caltagirone e Ragusa. “Ci sentiamo traditi”, dice Maria Malgioglio, portavoce dei manifestanti e cancelliere esperto a Catania. Ha voluto esternare la vicinanza agli ex colleghi anche il presidente del Coa di Catania, Ninni Distefano. La manifestazione si svolge in concomitanza con l’incontro tra i sindacati e l’Aran per la prosecuzione delle trattative sul prossimo Ccnl. “Precisiamo che quello di oggi è solo l’inizio e che non abbiamo intenzione di fermarci, anzi andremo avanti fino a quando le nostre ragioni non saranno ascoltate”, si legge nella nota del Comitato.

