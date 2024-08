L’orca più triste del mondo: il video commuove il web

la storia

Un timelapse di 24 ore, filmato dal gruppo UrgentSeas il 12 agosto, mostra un’orca assassina in cattività che giace quasi immobile mentre fissa il cancello del suo recinto, come se chiedesse di essere lasciato uscire. Kshamenk, un’orca di 35 anni, è tenuta in una piccola piscina al Mundo Marino, il più grande acquario dell’Argentina. “Vive in questa vasca di cemento dal 1992. Non vede un’altra orca dal 2000, quando il suo ultimo compagno di acquario è morto. Le orche sono animali sociali e soffrono quando non sono in compagnia di loro simili”, si legge nel video. (NPK) (Fonte: immagini Instagram UrgentSeas)

