Maltempo, impressionante in via Etnea: ecco come scorre la pioggia proprio sotto il Comune

Catania

L'arteria principale del centro storico totalmente inondata

La pioggia caduta abbondantemente anche su Catania, stamattina ha fatto registrare scene incredibili in diverse zone della città e in particolare in centro storico. La via Etnea si è trasformata in una sorta di fiume su cui hanno galleggiato anche una moto e delle transenne. Particolarmente impressionante il tratto tra piazza Università e piazza Duomo: le immagini filmate dalla postazione di un noto bar della zona testimoniano quanto accaduto proprio ai piedi di Palazzo degli Elefanti, sede del Comune. L’acqua alta ha raggiunto i tavolini e le fioriere dell’esercizio commerciale che non è stato l’unico ad essere stato inondato dalla pioggia.

