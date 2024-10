Meta Catania, la rovesciata è da sogno: il video del gol in acrobazia di Mario Musumeci

CALCIO A 5

Il giocatore ruba palla spalle alla porta e s'inventa un gol da applausi

Non solo Meta campione d’Italia e qualificata alla terza fase di Champions League di calcio a 5. I giovani del vivaio rossazzurro crescono e il gol proposto in questo video è una prova provata: lo ha realizzato Mario Musumeci nel confronto Under 19 tra la stessa Meta e il Barcellona Pozzo di Gotto. Musumeciha intercettato un pallone a un avversario e in acrobazia ha centrato la porta.

Il suo allenatore, Dario Troia, ha commentato: «I dettagli che fanno la differenza, quella di Mario Musumeci è stata una pressione su due uomini con postura del corpo perfetta. Pallone intercettato, Velocità di esecuzione spalle alla porta. Giù il cappello”.

