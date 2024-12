“Natale In CircoLo”, spettacolo sui bus Amts

città

Gli studenti del I municipio di Catania respirano l’aria natalizia grazie all’iniziativa, promossa dall’Amts, “Natale In CircoLo”. Un connubio tra trasporto pubblico ed eventi culturali e sociali che toccherà i sei municipi del capoluogo etneo. Si comincia da piazza Bonomo a pochi passi dalla Parrocchia Santa Maria delle Salette. “Siamo felicissimi di essere qui e portare la nostra arte tra i bambini – spiega Marco Privitera del Circo Ramingo – il nostro spettacolo di giocoleria saprà conquistare grandi e piccini”. Il programma “Natale in CircoLo” è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Circo di Terra. Dopo piazza Bonomo sarà quindi la volta di via Leucatia il 12 dicembre presso l’Istituto Comprensivo “Italo Calvino”, poi il 13 al Circolo 19 Didattico “Giuseppina Pizzigoni” in via Siena, il 14 al centro storico in piazza Duomo, il 17 presso l’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto” nella succursale di via Torresino, il 18 invece sarà la volta dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro – Giovanni XXIII”. L’ultimo spettacolo, domenica 22 dicembre, sarà nuovamente celebrato al centro storico in piazza Duomo.

